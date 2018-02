Dionisi e Ciofani portano in vantaggio il Frosinone. Buzzegoli prima dello scadere si fa parare un rigore

FROSINONE ore 15 stadio “Benito Stirpe” campionato serie B 2017/18 26° giornata

FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani, Chibsah (83′ Frara), Maiello, Beghetto (70′ Crivello) Ciano (54′ Kone) Dionisi, D. Ciofani. A disposizione: Zappino, Palombo, Krajnc, Russo, Paganini, Matarese, Soddimo, Volpe, Citro. Allenatore: Longo

ASCOLI PICCHIO (3-5-2): Agazzi; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos, Addae, Buzzegoli, Martinho (50′ Kanoute), Baldini (67′ Mignanelli) Clemenza (51′ Ganz), Monachello. A disposizione: Lanni, Venditti, Perri, Diop, Castellano, Carpani, D’Urso, Bianchi, Lores Varela. Allenatore: Cosmi

Arbitro: Illuzzi di Molfetta

Reti: 6′ Dionisi, 22′ Ciofani

Ammoniti: Monachello (A.), Maiello (F.), Dionisi (F.)

Note: s.t. 5 minuti di recupero

CRONACA DEL MATCH

86′ Maiello si fa tutto il campo, entra in area e calcia, palla che sfiora la traversa

82′ Ascoli pericoloso con Monachello che impatta di testa un cross di Ganz, palla di poco a lato

75′ Dionisi imbecca Ciofani in area, il suo tiro piazzato si stampa sul palo

68′ De Santis crossa in area per Ganz, colpo di testa troppo debole, para Vigorito

67′ rientro di Mignanelli in campo al posto di Baldini

60′ corner per il Frosinone, colpo di testa pericoloso di Ciofani che termina sul fondo

53′ Dionisi pericooso in area ma ci pensa Agazzi a fermare tutto

51′ Kanoute, di testa si rende pericoloso in area, Vigorito respinge in corner

FINE PRIMO TEMPO

44′ rigore per l’Ascoli per fallo su Martinho. Batte Buzzegoli, para Vigorito il suo tiro troppo debole e centrale

40′ ammonizione per Monachello, fallo a centrocampo

32′ corner per il Picchio, ad un passo dal gol Addae che in caduta colpisce di testa palla sopra la traversa per un soffio

28′ Martinho in pressing su Vigorito fa sbagliare il portiere che spazza, sull’azione successiva l’Ascoli guadagna un interessante calcio di punizione. Dai 25 metri si incarica della battuta Gigliotti. tiro perfetto sotto al sette deviato in corner dal portiere

22′ GOL FROSINONE. Daniel Ciofani imbecca benissimo di testa su un cross proveniente dalla destra di Ciano. Agazzi in tuffo prova a prenderla ma non può nulla

20′ conclusione di Clemenza dal limite bel tiro smorzato che termina tra le braccia di Vigorito

16′ Martinho supera due avversari in dribbling, entra in area e viene buttato giù, i bianconeri recriminano un rigore

15′ tiro di Addae dal linite dell’area, botta potente parata in due tempi da Vigorito

10′ fallo di Ciano in attacco su Padella, l’arbitro lo richiama ma non sanziona l’attaccante

8′ bella mabovra del Picchio intorno all’area, palla che arriva a Monachello ma marcato da due non riesce a girarsi

6′ GOL FROSINONE. Corner ribattutto dalla difesa ascolana, tiro di Chibsah, Agazzi respinge ma Dionisi a porta vuota mette dentro

4′ tiro di Martinho dal limite dell’area, pallone troppo alto termina sul fondo

3′ Dionisi, stop perfetto al limite dell’area tiro ad incrociare il suo rasoterra però termina sul fondo

