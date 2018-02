ASCOLI PICENO – “Jemece a refa’ na vasca n’piazza”, con 388 punti, è il gruppo vincitore assoluto del concorso in maschera 2018 del Carnevale di Ascoli. Il premio è stato consegnato nel corso della cerimonia svoltasi questo pomeriggio nella Sala della Ragione, a Palazzo dei Capitani, ad Ascoli. La Mascherina d’oro 2018 è stata, invece, assegnata a Marco Olori, mentre la Mascherina d’argento, sempre per l’edizione 2018 è andata a Stefano Cappelli.

Ed ecco i premiati di tutte le categorie previste.

Categoria A fissi: 1° La Pinacoteca era in bolletta… è ita a finì a vì e porchetta (301 punti); 2° L’oroscopo 2018 d’Ciche Cecogna (297 punti); 3° Moda sotto le stalle (291 punti).

Categoria A itineranti: 1° Jemace a refà na vasca n’piazza (388 punti); 2° La Festa de Santa Middie era piu bella quanne senava Pulcinella (329 punti); 3° Mogghiema sta male in TV me guarde lu Carnevale (303 punti).

Categoria B itineranti: 1° Sta cettà ce sta stretta (289 punti); 2° Nu cantiere ogni dò dì… + lastre – sanpietrì (286 punti); 3° Tutte me sembra tranne che na partita a carte (284 punti).

Categoria B fissi: 1° Dentre casa n’è più lu sta se n’en c’aveme l’agibilità (342 punti); 2° Pe lu santuarie seme partite pe pregà…seme arrevate sule pe magnà (258 punti); 3° Dentre la panza de mamma (257 punti).

Categoria C: 1° Sò remaste appeccate (312 punti); 2° Lu att ch s stira (306 punti); 3° Come sò venute m’n’ arevade (285 punti); 4° Curr curr n’n s’arriva mai (284 punti); 5° Cò lu sole, senza gara, l’ombrellina me repara (280 punti); 6° Aieteteme vù, stù frechì pe lì catteverie ne me cresce più (276 punti); 6° So nu chiappagalline (276 punti).

Categoria D: 1° Lu Sante n’ Paradise (328 punti); 2° Donatella Faretti e il Cola all’Amatriciana (308 punti); 3° L’asculà DOC (305 punti); 4° …Ma ogge che dì è? (286 punti); 5° Tutt me dice, che “dope lu spare” sembre arrive (283 punti); 6° Ascule miè bella… e fammela fa ‘na pisciatella (276 punti).

Categoria OB: 1° Fondazione addio (317 punti); 2° L’asculà DOC (305 punti); 3° Ascule miè bella… e fammela fa ‘na pisciatella (297 punti); 4° La Liva Ascolana è deventata americana (287 punti); 5° Oggi sto con le Madonne (279 punti); 6° Ospedale unico (276 punti).

Il Premio Pignoloni è stato assegnato a Daniela Matalucci, mentre il Premio Lattanzi, come già annunciato, è andato a Mauro Gionni con il ristorante-pinacoteca.

Menzioni speciali per Cesare Cappelli, Mauro Gionni, Luciano Mignini. Mario Virgulti e il gruppo “Ce pozza remane”.

Il Premio “Maschera comunic… attiva”, istituito da Radio Ascoli, è andato a “L’Asculà doc”.

Sono stati resi noti, infine, i biglietti vincenti della lotteria del Carnevale: primo premio al biglietto numero 0262, secondo premio al n.2.250 e terzo premio al n.2.211.

