FERMO – Incidente nella tarda mattinata del 19 febbraio.

Nell’entroterra Fermano, vicino Fermo, un’auto è finita fuori strada per cause in fase di accertamento. A bordo una ragazza che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi, spavento a parte.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco. Le Forze dell’Ordine compieranno i rilievi per chiarire la dinamica.

