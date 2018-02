I grottesi giocano infatti due set alla pari con gli avversari, per poi capitolare nel terzo, soffrendo in tutti i fondamentali

GROTTAZZOLINA – Arriva la quinta sconfitta consecutiva per la M&G Videx Grottazzolina, che ancora una volta torna a casa con un bagaglio di rimpianti per non essere riuscita a capitalizzare le occasioni. I grottesi giocano infatti due set alla pari con gli avversari, per poi capitolare nel terzo, soffrendo in tutti i fondamentali.

Nel Monday Night della terza giornata di questa seconda fase, coach Ortenzi torna alla formazione tipo, schierando in diagonale Cecato e Morelli, in banda Vecchi e Richards, al centro Salgado e Fiori, liberi Calistri e Jacopo Brandi. Per Brescia, in campo Tiberti in regia, opposto a Bellei, gli schiacciatori sono Cisolla e Mazzon, i centrali Esposito e Codarin, il libero Fusco.

L’avvio del match è appannaggio dei padroni di casa, che con un secco break di 5-0 volano subito a +3 (5-2). Richards è però efficiente in attacco e al servizio e riporta il parziale in equilibrio già a quota 7 (ace dell’australiano). Brescia tenta ancora di scappare leggendo bene le intenzioni degli ospiti a muro (12-9 Bellei, 16-12 Codarin), la risposta della Videx è ancora pronta e l’aggancio arriva sul 19 pari, complice un errore in attacco dei lombardi. Nel finale, però, Brescia trova lo scatto vincente con l’ace di Bellei che vale il set point (24-21); Salgado ne annulla uno ma Codarin capitalizza alla seconda occasione per il 25-22 locale.

Il secondo parziale si apre con un errore nella formazione di casa, che inverte Cisolla ed Esposito e si trova costretta a mantenere Cisolla nell’inusuale ruolo di centrale. Esposito lascia invece il posto. C’è equilibrio in campo, con le due squadre che procedono punto a punto mettendo a turno la testa avanti, fino al break di Brescia, propiziato da un ace di Bellei e un attacco out di Morelli (14-11). Tiberti inganna i grottesi con il tocco di seconda che significa +4 (17-13) e costringe Ortenzi al time-out. Mazzon firma il set point trovando l’ace del 24-20, a chiudere è Bellei, che fissa il punteggio sul 25-22, esattamente come nel parziale precedente.

Nel terzo set lo strappo di Brescia arriva sul turno al servizio di Codarin, che con tre ace consecutivi propizia il break di 7-0 (da 4-5 a 11-5). Ortenzi lascia in campo Brandi per Calistri anche nella fase di ricezione, ma la Videx sembra ormai in tilt e fatica a ritrovare il bandolo della matassa. Bellei allunga ulteriormente 18-9, doppiando gli avversari ed è sempre l’opposto a piazzare il colpo del match point (24-13), regalando ai suoi ben 11 possibilità di chiudere la partita col massimo scarto. Morelli ne annulla una, ma l’invasione a rete Videx pone fine ai giochi: 25-14.

Una Pool A che continua ad apparire ardua per Morelli e compagni, che sabato prossimo chiuderanno il girone d’andata in casa contro la Monini Spoleto. Servirà sicuramente qualcosa in più per portare a casa qualche punto e per recuperare morale in vista delle prossime settimane.

Il tabellino

CENTRALE DEL LATTE MCDONALD’S BRESCIA – M&G VIDEX GROTTAZZOLINA: 3-0

CENTRALE DEL LATTE MCDONALD’S BRESCIA: Mazzon 8, Esposito 6, Bellei 20, Cisolla 12, Codarin 12, Tiberti 1, Fusco (L1) 75%, Margutti 1. N.e.: Riccardi, Sorlini, Statuto, Tasholli, Bergoli, Sommavilla (L2). All1: Zambonardi – All2: Rotari

M&G VIDEX GROTTAZZOLINA: Vecchi 12, Fiori 6, Morelli 10, Richards 10, Salgado 5, Cecato 2, Calistri (L1) 17%, Brandi J. (L2) 50%, De Fabritiis 1, Minnoni, Romagnoli. N.e.: Brandi N., Pison, Gaspari. All1: Ortenzi – All2: Cruciani

Arbitri: Cecconato – Curto

Parziali: 25-22 (27′), 25-22 (27′), 25-14 (20′)

Note: Brescia bs 7, ace 7, muri 8, ricezione 65% (prf 35%), attacco 55%, errori 15. Videx bs 8, ace 1, muri 3, ricezione 35% (prf 15%), attacco 46%, errori 12

