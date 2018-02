Di Alessandro Maria Bollettini

COLLI DEL TRONTO – Dopo il successo delle scorse edizioni torna, per l’undicesimo anno consecutivo, “Sposi in Riviera”, l’affascinante fiera degli sposi in cui tutti gli innamorati possono trovare ciò che occorre per l’organizzazione di un matrimonio da favola, con la possibilità di usufruire di sconti e promozioni validi solo per coloro che parteciperanno.

L’evento è stato organizzato da Oriana Simonetti, titolare dell’agenzia “Oriana Grandi Eventi” e si svolgerà presso la Sala Raffaello dell’Hotel “Casale” di Colli del Tronto, il 24 e il 25 febbraio 2018, dalle ore 10 alle ore 21 con ingresso gratuito.

Entrambe le giornate saranno ricche di sorprese e di emozioni e le coppie potranno partecipare all’estrazione di fantastici premi, tra cui una quota del viaggio di nozze, messa in palio dall’agenzia turistica “Pertur” di San Benedetto del Tronto, un servizio Wedding Planner offerto dall’Agenzia “Oriana Grandi Eventi” ed un book fotografico messo in palio da “Immagina Photo & Video”.

Ai futuri sposi verranno consegnati dei piccoli regali offerti direttamente dalle aziende partecipanti e gli verrà dedicato un buffet gratuito, curato da Andrea Lopopolo, riservato e con musica dal vivo.

Il momento più speciale della fiera sarà indubbiamente la sfilata che si terrà domenica 25 alle ore 16.30, dove gli ospiti vedranno succedersi in passerella preziosi abiti da cerimonia per gli sposi e per gli invitati più importanti, presentati da rinomati esercizi della zona, come “La maison spose” di Ascoli, “Casimirri” di Sant’ Egidio alla Vibrata e “Bizzarri” di Sant’Egidio alla Vibrata.

Gli espositori toccano numerosi settori merceologici indispensabili a chi è prossimo al matrimonio: arredamento, antiquariato, illuminotecnica, estetica, abbigliamento, catering, addobbi floreali e molti altri.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 47 volte, 47 oggi)