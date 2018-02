Conosciuto per aver creato una nuova figura professionale all’ interno del mondo della ristorazione, dove diversi cuochi, disoccupati, hobbisti hanno deciso di intraprenderla come carriera professionale

COLLI DEL TRONTO -“Il Maestro Chef della Frutta” Andrea Lopopolo presenta il giorno 24 febbraio, alle ore 15.30, presso l’ Hotel Casale di Colli del Tronto, il suo libro “Spremo la mia passione”.

Controguerra, il territorio della Val Vibrata e la provincia di Ascoli Piceno, vantano professionisti che stanno valorizzando il territorio in tutta Italia, il Maestro Chef della Frutta Andrea Lopopolo è il primo Chef della Frutta d’ Italia, conosciuto per aver creato una nuova figura professionale all’ interno del mondo della ristorazione, dove diversi cuochi, disoccupati, hobbisti hanno deciso di intraprenderla come carriera professionale.

Famoso per aver ideato e creato buffet di frutta esclusivi e di grande successo, ha deciso di diffondere le sue conoscenze tramite il suo libro: Spremo la mia Passione, dove oltre ad esserci una breve autobiografia e la descrizione della sua passione, nel libro si vuole incoraggiare e spronare tutti a inseguire i propri sogni.

“Più che un libro lo definirei un breviario, che dovrebbe essere consultato, letto e riletto da chiunque si trovi in un momento di indecisione e difficoltà nella propria vita, perché in ‘Spremo la mia passione’ c’è tutta la forza di un uomo che ha saputo forgiare se stesso prima ancora della sua amata frutta. Un messaggio positivo per tutti esce da queste pagine, che non parlano con la saccenza e l’arroganza di chi sa di sapere, bensì con l’umiltà di un uomo buono che vuole sempre e ancora imparare” afferma il cuoco.

Il Libro sarà presentato all’ interno dalla fiera Sposi in Riviera, la più grande fiera sposi dell’ Adriatico, presso la struttura dell’ Hotel Casale di Colli del Tronto, dove il Maestro Chef della frutta Andrea Lopopolo allestirà, per l’ occasione, un suo buffet di frutta “Vento di Venere” dedicato a tutti gli ospiti presenti.

Ingresso gratuito

