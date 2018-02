Cherubin e Rosseti si sono allenati a parte. Domani al Picchio Village è in programma una doppia seduta di lavoro, alle 10.30 e alle 15. In particolare nel pomeriggio la squadra sosterrà un test di allenamento con la Primavera. In vendita i biglietti per la gara col Cesena

ASCOLI PICENO – I bianconeri reduci dalla sconfitta di Frosinone si preparano per il prossimo match contro il Cesena dell’ex Daniele Cacia. L’attaccante a caccia del gol che gli varrebbe il record all-time nella classifica goleador di serie B sicuramente darà il massimo nel suo ex stadio. I tifosi nel finale di gara al Benito Stirpe hanno fatto sentire la loro voce, contestando le scelte societarie.

Oggi seduta di forza con possessi e partite per i bianconeri questa mattina al Picchio Village. Soltanto Cherubin e Rosseti si sono allenati a parte. Domani al Picchio Village è in programma una doppia seduta di lavoro, alle 10:30 e alle 15:00. In particolare nel pomeriggio la squadra sosterrà un test di allenamento con la Primavera.

Sono in vendita da oggi pomeriggio i biglietti per assistere alla partita valida per la 27^ giornata del campionato di Serie B tra Ascoli e Cesena, in programma sabato 24 febbraio alle ore 15:00 al “Cino e Lillo Del Duca”. Prezzi e punti vendita sono consultabili nelle sezioni del sito ufficiale www.ascolipicchio.com “Info-Biglietti” e “Info-Punti vendita”.

I biglietti per il settore Ospiti (Curva Nord) sono acquistabili presso tutti ipunti vendita del circuito Bookingshow abilitati al servizio fino alle ore 19:00 del giorno precedente la gara.

Per l’acquisto dei titoli non è necessaria la Tessera del Tifoso/Carta di Fidelizzazione. Misure organizzative adottate sulla base di quanto determinato dall’O.N.M.S.: incedibilità dei titoli di ingresso; per i residenti in Emilia–Romagna vendita dei tagliandi esclusivamente per il settore ospiti Curva Nord entro le ore 19:00 di venerdì 23 febbraio.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 1 oggi)