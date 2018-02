Si stanno svolgendo in questi giorni le riprese del nuovo singolo dell’artista bolognese, noto al pubblico nazionale per essere stato il primo a comporre, mixare e registrare la propria musica con un iPhone

ASCOLI PICENO – Si stanno svolgendo in questi giorni le riprese del nuovo singolo del noto artista bolognese Be a Bear dal titolo “Say Goodbye“, brano tratto dal nuovo lavoro discografico previsto per l’imminente primavera. L’artista è noto al pubblico nazionale per essere il primo nella discografia italiana ad utilizzare l’iPhone per comporre, mixare, registrare e quindi produrre per intero la propria musica.

Le riprese sono firmate dal pluripremiato attore e regista ascolano Valerio Cappelli in sinergia con il direttore della fotografia Alessio Panichi, fotografo già in voga tra svariati artisti nazionali tra cui, su tutti, il concittadino Dardust. Nel video, ad affiancare Cappelli, ci sarà la presenza di Giorgia Federici, giovane modella alle prime esperienze davanti la macchina da presa, con in più la partecipazione dell’artista Filippo Zironi.

E’ tra gli scorci ascolani e all’ombra delle torri felsinee che avrà luogo la storia ideata dagli artisti ascolani prodotti e coordinati dall’Associazione Culturale Defloyd di Folignano, nella persona di Alessandro Piccioni, ideatore del progetto ilpiccio.net col quale cura il management di Be a Bear assieme all’etichetta discografica perugina La Fame Dischi , rappresentandolo su tutto il territorio nazionale.

