A marzo 2015, la troupe proseguì a riprendere in seguito nella Riserva Naturale della Gola del Furlo, in provincia di Pesaro e Urbino

ASCOLI PICENO – Giovedì 22 febbraio in tarda serata, su Rai 1 verrà trasmesso il cortometraggio Helena, diretto dal regista marchigiano Nicola Sorcinelli e prodotto dalla Hundred Dreams Production.

Le riprese del cortometraggio si svolsero in città ad Ascoli a marzo 2015 e proseguirono nella Riserva Naturale della Gola del Furlo, in provincia di Pesaro e Urbino.

Il corto Helena, infatti, è stato finalista in oltre cinquanta Festival e, tra le sue varie affermazioni, ha guadagnato nel 2016 il premio come Miglior Cortometraggio Europeo ai Gold Elephant World Awards di Catania. L’attrice protagonista, Sandra Ceccarelli, ha vinto la la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia 2011 ed è molto legata ad Ascoli avendo recitato in alcuni film del regista ascolano Giuseppe Piccioni come Luce dei miei occhi e La vita che vorrei. Inoltre, il regista Nicola Sorcinelli ha conquistato il Nastro d’Argento per il Miglior Cortometraggio Italiano nel 2017 con il corto Moby Dick.

Una vetrina importante che permetterà alla città di Ascoli di essere ammirata per le sue bellezze.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 43 volte, 43 oggi)