ASCOLI PICENO – In arrivo dal Miur alla Regione Marche 681 mila euro destinati a borse di studio a favore degli studenti marchigiani iscritti alla scuola secondaria di secondo grado statale e/o paritaria per l’anno scolastico 2017/2018, appartenenti a famiglie con Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro. La ripartizione delle risorse avverrà grazie ai criteri e le modalità approvate ieri, 20 febbraio dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al Lavoro e all’Istruzione.

Il contributo, pari a 200 euro potrà essere impiegato per l’acquisto dei libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Le borse di studio saranno erogate partendo dal livello di Isee più basso e scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse favorendo chi è anagraficamente più giovane in caso di esatta corrispondenza del valore Isee certificato. Nel caso in cui la somma attribuita dal Miur sia sufficiente a soddisfare le istanze, fa sapere l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, le risorse eventualmente eccedenti saranno distribuite tra i beneficiari, con un aumento dell’importo della borsa di studio fino a un massimo di 500 euro.

Le borse saranno erogate attraverso voucher in forma virtuale associati alla Carta dello studente denominata “Io studio”. Per realizzare l’intervento la Regione ha incaricato i Comuni di accogliere fin da subito le richieste di accesso al beneficio e di valutarne l’ammissibilità anche in collaborazione con le scuole interessate. I Comuni dovranno poi inviare le loro graduatorie alla Regione che, entro aprile (la data precisa sarà fissata dal Ministero), dovrà trasmettere al Miur la graduatoria unica regionale con gli effettivi beneficiari in base alle risorse disponibili.

