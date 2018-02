ASCOLI PICENO – Nella giornata di ieri, 20 febbraio, ancor prima dell’allerta meteo diramata in data odierna dalla Protezione Civile, il Sindaco di Ascoli Guido Castelli ha organizzato una riunione operativa per fare il punto della situazione sul dispositivo degli interventi da mettere in campo per l’imminente emergenza neve che colpirà tutta l’Italia e anche il Piceno.

Pronti e a disposizione tutti i mezzi spalaneve e spargisale, strumenti necessari in queste situazioni. Affinché tutta la macchina organizzativa funzioni alla perfezione, sono state contattate le ditte fornitrici di materiali. Questa mattina, 20 febbraio, per garantire la sicurezza e la viabilità, sono state raggiunte le frazioni in altura quali S.Marco, Talvacchia, Colli, Lisciano, ecc, zone nelle quali sono caduti i primi fiocchi di neve.

Alla riunione operativa hanno partecipato l’Assessore comunale Valentino Tega, il dirigente al servizio Strade Cristoforo Everard Weldon, il geometra Giuseppe Marini, il comandante della Polizia Municipale Patrizia Celani e i responsabili della Protezione Civile.

