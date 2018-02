E’ uno dei capolavori del drammaturgo e sceneggiatore statunitense Neil Simons, tradotto e messo in scena per la gentile concessione della MPT Concessionari Associati srl

ASCOLI PICENO – Sabato 24 febbraio alle ore 21 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena “Rumors” con la Compagnia dei Teatranti da Bisceglie, quinto spettacolo in concorso per la Rassegna di Commedie Ascolinscena.

“Rumors” è uno dei capolavori del drammaturgo e sceneggiatore statunitense Neil Simons, tradotto e messo in scena per la gentile concessione della MPT Concessionari Associati srl.

La Compagnia dei Teatranti nasce a Bisceglie nel 2005 e ha messo in scena tantissimi spettacoli riscuotendo grande successo su tutto il territorio nazionale e conquistando premi e riconoscimenti.

Nello spettacolo “Rumors” si racconta di Charley e Myra Brock che per il decimo anniversario di matrimonio hanno invitato i loro amici più cari. Ma qualcosa, anzi più di qualcosa va storto e non solo ai padroni di casa. Situazioni paradossali, quasi farsesche, che portano alcuni degli invitati a camuffare la verità col solo intento di non rovinare miseramente quella che doveva essere una lieta serata tra amici. A complicare il tutto ci si mettono anche i pettegolezzi (rumors, appunto) che circolano sia sui padroni di casa sia sugli altri invitati. Tra malintesi, imbarazzanti situazioni e colpi di scena si giunge finalmente alla conclusione di tutti gli spiacevoli accadimenti.

Dopo lo spettacolo sarà possibile intrattenersi con gli attori e scambiare due chiacchiere in allegria durante la degustazione di vino offerta dalla Cantina San Filippo di Offida.

Ascolinscena giunge quest’anno alla sua XI edizione ed è organizzata dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, gli spettacoli in concorso vanno in scena al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno e nella serata del 14 aprile 2018 saranno assegnati i Premi per le varie categorie e soprattutto il riconoscimento per il Gradimento del Pubblico, deciso dagli abbonati.

Ascolinscena è sostenuta dalla Fita Gatt Marche-Federazione Italiana di Teatro Amatoriale, da Fainplast Compounds srl e dal Gruppo Gabrilelli SpA.

Sul palco del PalaFolli sabato 24 febbraio vedremo una delle formazioni migliori della Compagnia dei Teatranti:

Lella Mastrapasqua

Enzo Matichecchia

Daniela Rubini

Sabino Di Tullio

Elida Musci

Enzo Ciani

Barbara Palumbo

Michele Schiavone

Giuseppe Sasso

Gli attori saranno coadiuvati dal direttore di scena Giulio Tarricone e dal tecnico audio e luci Luigi La Forgia.

