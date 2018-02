Per fortuna non risultano conseguenze gravi a persone, sul posto stanno giungendo i carabinieri per i rilievi e il 118 per i soccorsi

ACQUASANTA TERME – Con il maltempo arrivano i primi disagi per la viabilità.

Dopo la chiusura notturna della Salaria tra Acquasanta e Arquata per neve, nella mattinata del 22 febbraio si è verificato uno scontro fra tre mezzi sulla SS4 all’altezza di Ponte d’Arli.

Per fortuna non risultano conseguenze gravi a persone, sul posto stanno giungendo i carabinieri per i rilievi e il 118 per i soccorsi. Si ipotizza il manto stradale ghiacciato come causa del sinistro. Si registrano rallentamenti alla circolazione.

Si stanno attivando i mezzi spargisale per evitare ulteriori problemi alla viabilità. La Polizia Stradale sta coordinando gli interventi sui tratti interessati.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 368 volte, 371 oggi)