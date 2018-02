Sono in corso lavori di ripristino da parte del personale Ciip. Stima della durata circa due ore e mezza

OFFIDA – Interruzione del servizio idrico ad Offida nella mattinata del 22 febbraio.

In contrada Lava si è verificata un’interruzione non programmata. Sono in corso lavori di ripristino da parte del personale Ciip. Stima della durata circa due ore e mezza.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte, 17 oggi)