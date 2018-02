Sono complementari ai bandi regionali in favore delle aree di crisi in quanto prevedono il finanziamento dell’avvio di nuove attività economiche extra-agricole diverse da quelle manifatturiere

ASCOLI PICENO – I Gruppi di Azione Locale (GAL) Leader, finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), iniziano nel 2018 la loro operatività a valere sui fondi del settennio 2014-20, lanciando nuovi bandi per agevolare lo start-up e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali con una particolare attenzione ai territori colpiti dal sisma.

I bandi dei GAL sono complementari ai bandi regionali in favore delle aree di crisi in quanto prevedono il finanziamento dell’avvio di nuove attività economiche extra-agricole diverse da quelle manifatturiere, quali:

attività indirizzate alla valorizzazione di beni culturali e ambientali, di beni artigianali, di beni agroalimentari,

attività impegnate nella realizzazione di servizi al turismo rurale e di servizi alla popolazione,

attività inerenti le ICT, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce, ecc.,

l’artigianato artistico e di qualità.

I bandi del GAL Piceno

Il GAL Piceno è stato il primo ad emanare il bando (sottomisura 19.2.6.2.A.) relativo ad “aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali”, che costituisce una buona opportunità per chi voglia avviare una attività in tali territori.

L’aiuto viene concesso come premio in conto capitale di tipo forfettario che varia da un minimo di 25.000 fino ad un massimo di 40.000 euro, diversificato in base alla situazione socio economica delle aree in cui avviene l’avvio della nuova attività, facendo riferimento alla sua sede legale:

Aree Comuni GAL PICENO (Comuni in area cratere sismico) Contributo Aree D e C3 area cratere Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venarotta 40.000 Euro Altre aree area cratere Castorano, Cossignano, Montalto delle Marche , Offida , 35.000 Euro Altre aree Acquaviva Picena, Carassai, Cupra Marittima, Massignano, Montefiore dell’Aso, Ripatransone 25.000 Euro

I richiedenti non devono però essere o essere stati titolari di Partita Iva negli ultimi 12 mesi. Inoltre la costituzione dell’impresa e l’iscrizione alla CCIAA relativa alla nuova attività oggetto del piano di sviluppo aziendale debbono avvenire dopo la presentazione della domanda.

Nuova scadenza per la presentazione delle domande:

Il termine di scadenza per questo bando è stato prorogato dal 28 febbraio al 11 Aprile 2018 ore 13:00.

Avviso Proroga scadenza Bando pubblico del G.A.L. Piceno soc. cons.a.r.l. – Misura 19.2.6.2 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali Si comunica che il c.d.a ha deliberato nella seduta del 22 febbraio una proroga del termine di scadenza di presentazione delle domande, già fissato per il 28 febbraio 2018 ore 13, all’11 aprile 2018 ore 13.

Altro bando attivo del GAL Piceno, teoricamente cumulabile e relativo alla sottomisura 19.2.6.4. “Servizi alla popolazione ed alle imprese”,dedicato a Micro imprese (meno di 10 addetti) già esistenti o di nuova costituzione, iscritte al Registro Imprese CCIAA.

In questo caso il contributo è a fronte di investimenti da realizzare ed il contributo a fondo perduto copre sino al 60% dei costi sostenuti:

Categorie di spese % di contributo Comuni cratere sismico % di contributo Altri Comuni del Gal Opere edili, impianti, sistemazioni esterne e spese generali 60% 50% Dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.). 50% 40%

Il termine di scadenza per questo bando è stato prorogato dal 28 febbraio aò 21 marzo 2018.

Avviso Proroga scadenza Bando pubblico del G.A.L. Piceno soc. cons.a.r.l. – Misura 19.2.6.4 B2 Servizi alla popolazione ed alle imprese: Si comunica che il c.d.a ha deliberato nella seduta del 22/02/2018 una proroga del termine di scadenza di presentazione delle domande, già fissato per il 28 febbraio 2018 ore 13:00, al 21 marzo 2018 ore 13:00.

Entrambi i bandi prevedono che i contributi siano concessi in regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013.

I bandi degli altri GAL Marchigiani.

A seguire anche gli altri Gruppi di Azione Locale, quali il GAL Fermano ed il GAL Montefeltro hanno emanato analoghi bandi a valere sullasottomisura 19.2.6.2.A. del loro Piano di Sviluppo Locale (PSL), ma agevolando non solo chi ancora deve costituire una impresa, ma anche imprese esistenti che avviano nuovi rami di attività.

Contributi Bando GAL Fermano

Scadenza: 19 aprile 2018



Aree Comuni GAL FERMANO (Comuni in area cratere sismico) Contributo Aree D e C3 area cratere Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo 40.000 Euro Altre aree area cratere Belmonte Piceno Falerone, Massa Fermana, Monsapietro Morico, Montappone, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Ortezzano, Servigliano 35.000 Euro Altre areefuori dal cratere Altidona, Campofilone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Torre San Patrizio. 25.000 Euro

Contributi Bando GAL Montefeltro (che non ha comuni all’interno del cratere sismico)

Scadenza: 31 gennaio 2018



Aree Comuni GAL MONTEFELTRO Contributo Aree D e C3 Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano e Carpegna, Fermignano, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano, Montecopiolo, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino. 30.000 Euro Altre aree Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, 25.000 Euro

Si comunica che il c.d.a del Gal Montefeltro ha deliberato nella seduta del 27/01/2018 una proroga del termine di scadenza di presentazione della domanda già fissato per il 31 gennaio 2018 ore 13:00, al 5 marzo 2018 ore 13:00. Invariate tutte le altre condizioni previste nel bando di gara.

Nelle prossime settimane sono previsti analoghi bandi negli altri 3 GAL marchigiani:

GAL Sibilla,

GAL Colli Esini – San Vicino e

GAL Flaminia Cesano.

FSE REGIONE MARCHE CREAZIONE D’IMPRESA

Ricordiamo inoltre che i soggetti disoccupati ed inoccupati residenti nelle stesse aree rurali e/o sisma possono anche accedere ai benefici del bando regionale FSE Creazione d’impresa che ha un budget di 6 milioni di euro suddiviso tra le 5 province.

Provincia Progetti di impresa* Risorse Pesaro – Urbino 54 € 1.620.000 Ancona 56 € 1.680.000 Macerata 36 € 1.080.000 Fermo 16 € 480.000 Ascoli Piceno 38 € 1.140.000 Totale 200 € 6.000.000

Il bando scade il prossimo 12 aprile 2018 e consente di accedere a contributi a fondo perduto dal 50% al 100% fino ad un massimo di 30.000 euro ad impresa o studio professionale avviato, in qualunque settore di attività (esclusa agricoltura che è finanziata dal PSR) e con qualunque forma giuridica.

RIEPILOGO OPPORTUNITA’

Riepiloghiamo di seguito i fondi disponibili e le scadenze aperte di interesse per chi voglia avviare nuove attività nelle aree rurali e/o sisma:

GAL Misura Fondi disponibili Scadenza GAL Montefeltro 19.2.6.2.A Euro 275.000 05 marzo 2018 GAL Piceno 19.2.6.4. Euro 1.140.000 (*) 21 marzo 2018 GAL Piceno 19.2.6.2.A Euro 100.000 (*) 11 aprile 2018 Regione Marche FSE Creazione d’impresa Euro 6.000.000 (*) 12 aprile 2018 GAL Fermano 19.2.6.2.A Euro 250.000 (*) 19 aprile 2018

(*) per i Comuni inclusi nel cratere sismico è previsto un rifinanziamento aggiuntivo in corso di approvazione a Bruxelles.

