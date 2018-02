Per esigenze particolari delle opere da eseguire, la ditta Halt di Borzacchini Valerio ha comunicato che non procederà all’interruzione

ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli informa che per esigenze particolari delle opere da eseguire, la ditta Halt di Borzacchini Valerio ha comunicato che non procederà alla chiusura della circolazione veicolare prevista per il 26 febbraio in via delle Torri come stabilito con l’ordinanza dirigenziale n. 256 del 16 febbraio 2018.

Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori aggiornamenti.

