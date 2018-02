Il titolo del progetto fotografico, è un incitamento a guardare le cose da punti di vista diversi. Come per i partecipanti la fotocamera ha rappresentato uno strumento di dialogo e d’incontro, sia con se stessi che con altri. La mostra sarà aperta fino al 3 marzo

ASCOLI PICENO – L’associazione CISI Centro per l’Integrazione e Studi Interculturali, P.A.Ge.F.Ha Cooperativa Sociale onlus e Servizi di Sollievo di ATS XXII Ambito Territoriale Sociale, hanno presentato questa mattina la 1° mostra fotografica “SOLLEVIAMO LO SGUARDO… PER GUARDARE OLTRE” che verrà allestita presso Bottega del Terzo Settore ad Ascoli Piceno in via Trento e Trieste, 18.

La Mostra sarà aperta al pubblico dal 24 febbraio al 3 marzo con ingresso gratuito. Rientra nel programma delle attività di Servizi di Sollievo ATS XXII attualmente gestiti da PAGEFHA Onlus e sono rivolti a persone con disagio psichico e alle loro famiglie, con l’obiettivo di promuovere il benessere e l’integrazione sociale.

Grazie al supporto dei fotoamatori di CISI è stato realizzato un corso di fotografia a conclusione del quale è stata allestita questa mostra con le immagini più significative scattate dai partecipanti.

Il titolo del progetto fotografico, è un incitamento a guardare le cose da punti di vista diversi. Come per i partecipanti la fotocamera ha rappresentato uno strumento di dialogo e d’incontro, sia con se stessi che con altri, e di interpretazione e scoperta del mondo circostante, così per il visitatore è l’invito a sollevare lo sguardo oltre il pregiudizio avvicinandosi, senza stereotipi, a chi vive un problema di salute mentale.

La mostra sarà aperta fino al 3 marzo e sarà possibile visitarla dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Domenica 25febbraio e sabato 3 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte, 17 oggi)