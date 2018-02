Nel frattempo, viste le previsioni per domenica e l’inizio della prossima settimana sono stati presi contatti con l’Enel in caso di mal funzionamento dell’erogazione elettrica

MALTIGNANO – “Si comunica che il 24 febbraio in via prudenziale è stata chiusa al transito, causa maltempo, via dei Confini a Maltignano“.

Ad annunciarlo è il sindaco Armando Falcioni: “Nel frattempo, viste le previsioni per domenica e l’inizio della prossima settimana sono stati presi contatti con l’Enel in caso di mal funzionamento dell’erogazione elettrica, sono disponibili scorte di sale per prevenire formazioni di ghiaccio sul strade pubbliche e sono state allertati mezzi sgombero neve in caso di copiose precipitazioni”.

