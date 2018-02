FOLIGNANO – “Se le previsioni e le segnalazioni della protezione civile regionale saranno riscontrate il maltempo che da domenica interesserà il nostro territorio sarà di portata storica”.

Queste le parole del sindaco di Folignano, Angelo Flaiani in merito al peggioramento meteo previsto dal 25 febbraio.

“Ci si attende infatti precipitazioni nevose consistenti e temperature al di sotto dello zero anche nelle ore diurne che determineranno una situazione di generale difficoltà – dichiara il primo cittadino – Abbiamo già attivato il piano neve comunale, i mezzi comunali sono pronti, il nostro personale è a disposizione, alcune ditte esterne sono state contattate, la protezione civile già pronta per l’emergenza”.

Il sindaco conclude: “Importante però che tutti ci diano una mano, evitando nell’emergenza comportamenti che possono pregiudicare la propria sicurezza e quella delle persone che saranno in strada per gestire al meglio la situazione”.

Alcuni consigli da adottare in caso di emergenza:

1. Ridurre all’essenziale gli spostamenti con le auto e darlo solo se dotate di gomme termiche o catene;

2. Non utilizzare veicoli a 2 ruote;

3. Non lasciare l’auto lungo la strada o in posizione tale da ostruire la circolazione o lo sgombero della neve;

4. Indossare abiti e calzature idonee a sostenere spostamenti a piedi ed evitate percorsi sotto agli alberi;

5. Predisporre una minima scorta alimentare essenziale e di medicinali di uso quotidiano al fine di evitare di uscire fuori casa durante la precipitazione nevosa.

6. Provvedere a proteggere il proprio contatore della rete idrica da possibili gelate, utilizzando materiali isolanti;

“Facciamo in modo che le esperienze degli anni scorsi servano a migliorare la gestione dell’emergenza che necessita sia di una corretta organizzazione comunale ma anche di comportamenti non sprovveduti della cittadinanza – afferma Angelo Flaiani – Per la regolarità del servizio scolastico attendiamo ancora qualche ora per verificare la reale portata degli eventi previsti. In caso di rispetto delle previsioni l’eventuale sospensione delle attività scolastica sarà comunicata nei modi normalmente utilizzati, tra cui la pubblicazione di un comunicato sulla pagina facebook del Comune di Folignano. Tenete presente comunque che, considerate le previsioni, questa eventualità è più che una ipotesi quindi valutate già da oggi come organizzare la gestione dei ragazzi a casa”.

