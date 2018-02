Mogos e Clemenza regalano 3 punti al Picchio, applauso dei tifosi alla squadra per la bella prestazione

Stadio “Del Duca” ore 15 campionato serie B 2017/18. Prima dell’inizio del match i tifosi bianconeri salutano con un applauso l’ex Cacia.

Formazioni

ASCOLI PiCCHIO (3-5-2): Lanni; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos (14′ s.t Baldini), Bianchi, Buzzegoli (C.) (39′ s.t. Addae)Kanoute, Martinho (27′ s.t. Mignanelli); Clemenza, Monachello. A disposizione: Agazzi, Cherubin, Pinto, Castellano, Carpani, D’Urso, Ganz, Lores Varela. Allenatore: Cosmi

CESENA (4-4-1-1): Fulignati: Donkor, Suagher, Scognamiglio, Fazzi; Laribi (40′ p.t. Jallow)(C.), Fedele, Schiavone, Di Noia; Emmanuello (18′ s.t. Vita); Cacia (27′ s.t. Moncini). A disposizione: Agliardi, Melgrati, Perticone, Cascione, Esposito, Kupisz, Ndiaye, Vita, Dalmonte, Chiricò. Allenatore: Castori

Arbitro: La Penna di Roma 1. ass. 1 Colella di Crotone,; ass.2 Citro di Battipaglia. IV Dionisi di L’Aquila.

Reti: 25′ Mogos, 40′ Fedele7′ s.t Clemenza

Ammonizioni: Scgnamiglio (C.), Kanoute (A.), Fedele (C.), Martinhoo (A.)

Espulsioni: Fedele (per doppia ammonizione)

Spettatori: tot. 3.903 – Incasso: tot.

Note: Prima dell’inizio il Cesena sostituisce Perticone con Fazzi.

2′ recupero nel primo tempo. 4′ recupero nel secondo tempo

Cronaca del match

Partita terminata: tre punti d’oro per l’Ascoli Picchio!

45′ bella manovra bianconera, arriva al tiro Kanoute ma il rasoterra è debole, para Fulignati

41′ Jallow approfitta di un’altra chiusura sbagliata e si ritrova davanti a Lanni, miracoloso il suo intervento.

36′ cross in area perMignanelli, il terzino tenta il tiro al volo, palla sull’esterno della rete

26′ ancora Jallow approfitta di un errore difensivo, il suo diagonale è debole, alnni para

24′ gran rasoterra di Buzzegoli dal limite, pala che sfiora la rete esterna

19′ Clemenza colpito duramente rimane a terra e viene soccorso dai sanitari

16′ Monachello si gira al limite dell’area, una girata al volo e pallonetto, palla deviata in corner

15′ Cesena in dieci, espulso Fedele per doppia ammonizione

13′ Mogos rimane a terra e chiede il cambio al suo posto Baldini

9′ grande azione di Jallow che si libera al limite dell’area e tenta il tiro, para Lanni

6‘ GOOOOOOOOOOL CLEMENZA. Buzzegoli ferma un contropiede avversario, serve Clemenza che entra in area dalla destra, supera tre a vversari ed infila in rete con un rasoterra incrociato sul primo palo

3′ Cacia spizza con la testa in area, para Lanni

SECONDO TEMPO

45′ punizione per il PIcchio da posizione laterale sulla tre quarti, palla crossata al centro e deviata dalla difesa

40′ GOL CESENA. Cross dalla tre quarti di Di Noia e colpo di testa in area dell’indisturbato Fedele che insacca sotto al sette

38′ cross rasoterra di Bianchi a rimorchio per l’accorrente Kanoute in area, deviazione del senegalese, palla che però termina sul fondo

31′ cross di Bianchi dalla tre quarti, Mogos di testa cerca l’angolino basso, Fulignati ancora miracoloso in tuffo salva il Cesena

26′ ancora Clemeza ci prova dalla distanza, bravo Fulignati a deviare la palla indirizzata sotto la traversa

25′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI. Mogos a porta sguarnita infila inr rete dopo che Fulignati aveva respinto un gran diagonale di Clemenza

22′ Buzzegoli dribbla Scognamiglio sulla tre quarti, viene atterrato e ammonizione per il giocatore del Cesena. Punizione per il Picchio, batte Clemenza palla al cnetro, deviata in corner.

16′ Monachello supera due avversari al limite dell’area e tenta un pallonetto deviato in corner

14′ Gran tiro di Kanoute dalla distanza, botta potente che termina di poco a lato

10′ punizione interessante per l’Ascoli dai 25 metri da posizione centrale. Sulla palla Clemenza, pallone che termina abbondantemente sul fondo

6′ Monachello si invola sulla fascia e cerca Clemenza, palla deviata in corner.

3′ cross perfetto in area per Mogos, il suo impatto sul pallone purtroppo non è dei miglioripallone che termina sul fondo

1′ cade in area Martinho recrimina un rigore ma l’arbitro lascia proseguire

