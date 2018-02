MALTIGNANO – Il 24 febbraio il sindaco di Armando Falcioni di Maltignano ha firmato le ordinanze 8-9-10 al termine dei lavori di puntellamento tra Piazza Mercato e Via Bastioni.

Le ordinanze di fatto rendono agibile Via Bastioni e Piazza Leopardi di Maltignano capoluogo permettendo la piena fruibilità di 6 edifici e 7 famiglie coinvolgendo 16 residenti. Dalla firma dell’ordinanza ritorna fruibile anche la preziosa chiesa barocca di Santa Maria delle Grazie.

“Manifesto la mia soddisfazione per questa altro consistente ritorno alla normalità dopo un lungo iter burocratico – afferma il sindaco – Ringrazio i colleghi della amministrazione comunale, il personale del comune per l’impegno, l’ingegner Trovarelli per i progetti ed i residenti per la pazienza e comprensione dimostrata. Non saranno quattro terremoti oltre il sesto grado ad impedire il ritorno alla normalità”.

