E’ previsto in queste ore e nei prossimi giorni un peggioramento meteo delle condizioni atmosferiche con neve non solo nelle zone montane ma anche sulla costa

ASCOLI PICENO – Al fine di monitorare la situazione meteorologica in atto, si comunica che è stata disposta dal 23 febbraio l’apertura in via precauzionale della Sala Operativa Integrata del Prefetto di Ascoli che risponde ai numeri 0736/277843 – 0736/277847.

