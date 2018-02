Ad annunciarlo, con una nota, l’amministrazione comunale: “Si precisa che, trattandosi di chiusura delle scuole e non di mera sospensione dell’attività didattica, il personale non docente non dovrà recarsi nei rispettivi plessi

ASCOLI PICENO – “Viste le evoluzioni dell’emergenza meteo attualmente in corso, soprattutto per quanto riguarda l’abbassamento delle temperature e il rischio-ghiaccio sulle strade comunali e provinciali, per ragioni precauzionali e considerata anche la necessità di salvaguardare gli studenti che dai comuni circostanti giungono ad Ascoli per ragioni di studio, il Sindaco di Ascoli ha deciso di chiudere nella giornata di lunedì 26 febbraio 2018 tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel comune capoluogo (università e asili nido inclusi)”.

Ad annunciarlo, con una nota, l’amministrazione comunale di Ascoli: “Si precisa che, trattandosi di chiusura delle scuole e non di mera sospensione dell’attività didattica, il personale non docente non dovrà recarsi nei rispettivi plessi scolastici”.

