ASCOLI PICENO – Subito dopo il grande successo avuto al Festival di Sanremo, Fabrizio Moro sbarca al centro commerciale Città delle Stelle per incontrare i suoi fan e promuovere il suo ultimo disco “Parole, rumori e anni”.

Giovedì 1 marzo a partire dalle 17:30 infatti il famoso cantante romano sarà presente al centro commerciale di Ascoli Piceno per una tappa dell’instore tour dove si dedicherà al firma-copie del suo ultimo album, un best con 13 suoi grandi successi, riarrangiati e rimasterizzati, più due inediti.

La vittoria del 68° Festival della Canzone Italiana con il brano “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta, vero e proprio inno alla vita contro la paura generata dal terrorismo, è solo l’ultimo dei successi ottenuti da Fabrizio Moro. In vent’anni di carriera ha pubblicato 11 album e per ben 6 volte ha calcato il palco dell’Ariston. Nel 2007 ottiene proprio su questo palco il primo grande successo con la canzone “Pensa” che vince nella sezione giovani ottenendo anche il Premio della Critica Mia Martini. Tanti inoltre anche i testi scritti per altri suoi colleghi cantanti del panorama italiano come gli Stadio, Noemi, Emma e Fiorella Mannoia.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 93 volte, 93 oggi)