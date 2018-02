L’Ascoli Picchio, causa le avverse condizioni meteo, ha dovuto annullare la seduta di rifinitura per anticipare a stamattina la partenza per Palermo.

Questi i 23 in viaggio per l’aeroporto di Fiumicino, dove nel pomeriggio si imbarcheranno sul volo per la Sicilia: Addae, Agazzi, Baldini, Bianchi, Buzzegoli, Carpani, Castellano, Clemenza, Colantonio, De Santis, D’Urso, Ganz, Gigliotti, Kanoute, Lanni, Lores Varela, Martinho, Mignanelli, Mogos, Monachello, Padella, Perri, Pinto.

Diffidati: Bianchi. Indisponibili: Cherubin, Favilli, Mengoni, Rosseti, Venditti.

