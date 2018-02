ASCOLI PICENO – Tramite un comunicato stampa, il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Paolo D’Erasmo, invia il suo messaggio di Cordoglio scomparsa William Scalabroni: “A nome mio e dell’intero Consiglio Provinciale, intendo esprimere il più profondo e sentito cordoglio ai familiari e all’Anpi Provinciale per la scomparsa di William Scalabroni, figura di riferimento per la nostra provincia insignita di medaglia d’oro al Valor Militare per Attività Partigiana.”

Già presidente dell’Anpi provinciale, William ha rappresentato per tutta la sua esistenza un testimone straordinario e coerente di attaccamento agli ideali di libertà, democrazia e antifascismo espressi nella nostra Costituzione. Con grande entusiasmo ed energia, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, ha saputo essere un esempio valido ed instancabile dei grandi valori della Resistenza che visse in prima persona come partigiano.

Protagonista anche di numerose battaglie a favore dell’ambiente e della conservazione del territorio come appartenente al Cai e appasionato della montagna, costituirà sempre per tutti noi un protagonista importante di impegno civico e morale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 36 volte, 36 oggi)