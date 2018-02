Per la prenotazione è necessario fornire i propri dati anagrafici e il codice fiscale. La Carta d’Identità Elettronica, che prevede un costo di 21 euro (27 euro per i duplicati), è valida per l’espatrio e ha una durata diversa in base all’età del titolare

ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale rende noto che da martedì 6 marzo 2018 sarà possibile fissare l’appuntamento per il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’acquisizione dei dati utili al rilascio della CIE avviene solo su appuntamento attraverso una delle seguenti modalità:

– Accedendo all’Agenda elettronica ministeriale;

– Recandosi presso lo sportello URP del Comune, nella sede centrale di Piazza Arringo;

– Telefonando ai numeri 0736298910-916-969-917.

Per la prenotazione è necessario fornire i propri dati anagrafici e il codice fiscale. La Carta d’Identità Elettronica, che prevede un costo di 21 euro (27 euro per i duplicati), è valida per l’espatrio e ha una durata diversa in base all’età del titolare: 3 anni per i minori di 3 anni; 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni; 10 anni per i maggiorenni. La CIE ha scadenza il giorno del proprio compleanno e può essere rinnovata a partire da 6 mesi prima della scadenza. La C.I.E. non viene consegnata immediatamente: i dati acquisiti dal Comune vengono inviati telematicamente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede alla stampa e alla spedizione (o in Comune o all’indirizzo indicato in fase di acquisizione dati) di norma entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Per questo motivo si raccomanda di provvedere per tempo alla prenotazione.

