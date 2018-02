“Non si segnalano altri problemi alla viabilità – afferma il sindaco Armando Falcioni – Si raccomanda prudenza per il transito veicolare e pedonale”

MALTIGNANO – “Si comunica che causa formazione di ghiaccio è chiuso da questa mattina, 27 febbraio, il civico cimitero. Rimangono chiuse al traffico Via Tronto e Via dei Confini. Non si segnalano altri problemi alla viabilità” afferma il sindaco di Maltignano, Armando Falcioni.



“Si raccomanda prudenza per il transito veicolare e pedonale – aggiunge il primo cittadino – Si consiglia inoltre di coibentare i contatori dell’acqua e le tubazioni con materiali isolanti (lana di vetro, gomma piuma e altro) e si consiglia di far fluire dal rubinetto più lontano dal contatore poche gocce d’acqua nelle ore notturne”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 23 oggi)