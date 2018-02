Pochi minuti della ripresa bastano al Palermo per ribaltare il risultato e chiudere il match. L’Ascoli continua ad attaccare ma non riesce mai ad affondare ed essere davvero incisiva. I bianconeri salutano i tifosi andati fino al Barbera

Stadio “Barbera” di Palermo, 28esima giornata del campionato di Serie B 2017/18.

Alcune partite sono state rinviate per maltempoo, circa 100 i tifosi ascolani al seguito. Cosmi conferma la formazione che ha battuto il Cesena.

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Struna, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Jajalo, Dawidowicz, Szyminski , (27’s.t. Accardi); Coronado ( 40′ s.t. Moreo); Nestorovski, La Gumina (20′ s.t. Gnahorè). A disposizione: Posavec, Maniero, Rolando, Fiore, Murawski, Fiordilino, Balogh, Trajkovski. Allenatore: Tedino

ASCOLI PICCHIO 1898 (3-5-2): Lanni; De Santis , Padella, Gigliotti (29’s.t. Ganz); Mogos, Kanoute (15’s.t. Lores Varela), Buzzegoli, Bianchi, Martinho (28′ Mignanelli); Clemenza, Monachello. A disposizione: Agazzi, Colantonio, Perri, Pinto, Carpani, Castellano, Addae, D’Urso, Baldini. Allenatore: Cosmi

Arbitra Martinelli della sezione di Roma1.

RETI: 41′ Bianchi. 1’s.t. Rispoli. 2’s.t. Coronado, 10’s.t. Rispoli, 37′ s.t. Nestorovski

AMMONIZIONI: Gigliotti (A.), Clemenza (A.), Mignanelli (A.)

NOTE: 5 min. recupero nel secondo tempo

CRONACA DEL MATCH:

47′ Clemenza ci prova da fuori area, pallone che termina sopra la traversa

46′ Bianchi rimane a terra dolorante e esce dal campo

36′ GOL PALERMO. punizione dal limite per il Palermo sulla palla Nestorovski che infila sotto al sette

24′ Mogos si guadagna un bel calcio di punizione dal limite dell’area. Clemenza sulla palla, bel tiro a giro ma troppo centrale Pomini devia in corner

10′ GOL PALERMO, ancora Rispoli ad infilare in rete con una volè in area

2′ GOL PALERMO . Coronado dribbla 4 difensori e infila in rete con un tiro a giro imprendibile

1′ GOL PALERMO. Rispoli infila un tiro ribattuto da pochi metri dalla linea di porta

SECONDO TEMPO

41′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BIANCHI! Cross di Mogos per Clemenza in area, il suo tiro viene deviato da Bianchi in rete

27′ scontro tra La Gumina e De Santis, il bianconero rimane a terra soccorso dai sanitari

23′ colpo di testa perfetto di Nestorovski che prova una bella girata, Lanni è bravissimo a deviare in corner

21′ ancora Martinho imbecca Clemenza con un passaggio a rimorchio, il tiro del numero 27 però viene deviato in corner

18′ tiro di Nestorovski dal limite, para Lanni con tranquillità

16′ cross e contro cross dell’Ascoli, arriva al tiro Mogos ma il suo diagonale termina nelle braccia di Pomini

15′ De Santis ci prova dai 30 metri, il pallone termina di poco sul fondo

13′ Martinho inventa per Monachello in area un pallonetto, l’attaccante ci prova con una girata al volo la palla sfiora il palo

4′ punizione dal limite per il Palermo per un fallo di Gigliotti su La Gumina. Batte Jajalo il suo tiro a giro sfiora il palo alla destra di Lanni

2′ cross interessane di Martinho per la testa di Monachello che non riesce ad impattare bene

