ASCOLI PICENO – L’Associazione Marche a Rifiuti Zero, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno ha realizzato un progetto scolastico per diffondere la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso e del riciclo e illustrare il pacchetto europeo sull’economia circolare.

Il progetto si rivolge ai bambini della scuola primaria di quarta e quinta e prevede momenti di formazione e informazione su prevenzione dei rifiuti, raccolta differenziata e lotta agli sprechi alimentari.

Lo scopo è far prendere coscienza ai ragazzi della crisi ambientale del nostro Pianeta e della necessità di partecipare alla sua risoluzione da cittadini consapevoli e attivi, a vantaggio della salute della Terra e dei suoi abitanti. Far conoscere la Strategia rifiuti zero.

I principali contenuti delle lezioni riguardano: La nostra Madre Terra e la sua conservazione. I cambiamenti climatici. Le risorse del pianeta. Crisi globale e locale dei rifiuti. La situazione della Provincia di Ascoli Piceno. La Strategia rifiuti zero e i 10 passi di Rossano Ercolini, autore del libro “Non bruciamo il futuro” e vincitore delGoldman Environmental Prize, il maggior riconoscimento mondiale sui temi della sostenibilità e dell’ambientalismo, definito il Nobel dell’ecologia, con l’elogio del presidente degli Stati Uniti Barack Obama alla Casa Bianca: presa di coscienza, raccolta porta a porta, i rifiuti organici e il compostaggio della frazione umida, l’indifferenziato, riparare e riutilizzare, le bollette intelligenti, le buone pratiche locali, la riduzione alla produzione, il modello del cono gelato, le discariche pubbliche. L’economia circolare come nuovo modello integrato di produzione, distribuzione e consumo. La responsabilità estesa del produttore.

Gli studenti saranno stimolati a lavorare su progetti concreti per realizzare buone pratiche a scuola e a casa: riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata, acqua del rubinetto, prodotti alla spina, mobilità sostenibile, ciclo di vita degli oggetti.

I ragazzi potranno anche visitare gli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti di Relluce e Spinetoli per vedere da vicino dove vanno a finire i rifiuti che loro hanno pazientemente differenziato e quanto è importante il loro impegno verso l’ambiente

