Il provvedimento interesserà le giornate di sabato 3, lunedì 5 e martedì 6 marzo esclusivamente per gli studenti dei plessi scolastici in cui verranno allestiti i seggi

ASCOLI PICENO – In occasione delle elezioni politiche i Servizi Sociali del comune di Ascoli, stanno predisponendo, per le giornate di chiusura delle scuole la fruizione del servizio di assistenza degli studenti con disabilità in forma domiciliare, in modo tale da assicurare la continuità del servizio stesso.

