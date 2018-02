Nonostante i recenti appelli rivolti alla cittadinanza per coibentare contatori e tubazioni, prevenire rotture e gravose riparazioni, si sono registrate numerosissime segnalazioni

ASCOLI PICENO – La Ciip S.p.A. avvisa che, per fronteggiare i disagi causati dall’ondata di gelo e neve che non ha risparmiato il nostro territorio, ha messo in campo tutte le risorse disponibili.

Tecnici, personale amministrativo e mezzi sono costantemente impegnati per risolvere, alleviare e monitorare la situazione che presenta criticità.

Nonostante i recenti appelli rivolti alla cittadinanza per coibentare contatori e tubazioni, prevenire rotture e gravose riparazioni, si sono registrate, specie nelle zone costiere, numerosissime segnalazioni di richiesta di intervento, rotture di contatori, dispendio di acqua, riparazioni, interruzioni del sevizio.

Si raccomanda pertanto la massima cura nel custodire il contatore e in caso di rottura di tubazioni, fuoriuscita di acqua, contattare tempestivamente il numero Verde Clienti 800-216172 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per la segnalazione guasti e dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13,30 per i servizi amministrativi, oppure al Numero di Pronto Intervento 800-457457 attivo 24 ore su 24 tutti i giorni.

