FERMO – Brutto sinistro nel Fermano, sulla Mezzina, il 28 febbraio.

Nel pomeriggio incidente stradale che ha visto coinvolto un tir e un’auto dalle prime indiscrezioni. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, il mezzo pesante si è ribaltato di lato.

Sul posto il personale sanitario del 118 per i soccorsi. Tre persone sono finite in ospedale per le cure mediche.

