ASCOLI PICENO – Il Sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, considerate le circostanze di luogo e di tempo della nevicata in corso, comunica che le scuole resteranno aperte “ma che su concordo parere dei dirigenti scolastici degli Isc di Ascoli, eventuali assenze degli studenti impossibilitati a recarsi a scuola non saranno tenute in considerazione”.

Il servizio scuolabus è stato regolarmente attivato anche se potrebbero verificarsi specifiche sospensioni del servizio su singole tratte di difficile percorrenza. A questo proposito si invitano le famiglie a contattare il numero 331 2997927.

