ASCOLI PICENO – Nella mattinata del primo marzo il Sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, ha invitato i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori (scuola non dell’obbligo) situati ad Ascoli Piceno a giustificare le assenze di quegli studenti che in data odierna non hanno potuto raggiungere i plessi scolastici causa neve o gelo.

Le scuole sono rimaste aperte oggi nonostante la nevicata notturna.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 61 volte, 61 oggi)