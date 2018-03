Le avverse condizioni meteorologiche che nella giornata odierna, primo marzo, non hanno permesso a molti studenti di recarsi a scuola per le operazioni di voto

ASCOLI PICENO – Considerate le avverse condizioni meteorologiche che nella giornata odierna, primo marzo, non hanno permesso a molti studenti di recarsi a scuola, per le operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi di Ascoli Piceno sono state rinviate a domani, venerdì 2 marzo.

