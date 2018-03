Sala stampa aperta dalle 23 in poi. I risultati consultabili anche sui siti www.prefettura.it/ascolipiceno/multidip/index.htm e, per il Ministero dell’Interno, su http://dait.interno.gov.it/elezioni

ASCOLI PICENO – Si scaldano i motori in vista delle elezioni di domenica 4 marzo. Anche in Prefettura. In occasione delle prossime consultazioni elettorali dalle ore 23 di domenica, infatti, sarà aperta presso la Prefettura la sala stampa per le informazioni sui dati dei votanti e sui risultati elettorali.

Altre informazioni concernenti la tornata elettorale saranno reperibili sul sito della Prefettura e del Ministero dell'Interno

