FERMO – I vini delle Marche in forze a Tipicità, il Festival di Fermo su cibo e sapori in programma da domani al 5 marzo. In primo piano, la partecipazione del Consorzio vini piceni in uno spazio collettivo in cui saranno presenti 7 aziende con 26 etichette.

Nel corso della tre giorni, il prodotto marchigiano a maggior tasso di internazionalizzazione sarà anche al centro di presentazioni e soprattutto panel di degustazione: si parte dal focus sul Falerio (sabato 3 marzo), per proseguire il giorno successivo con il Rosso Piceno, che quest’anno celebra i 50 anni dalla nascita della sua Doc.

Si chiude lunedì 5, con il panel dedicato a Offida. Le aziende presenti allo spazio collettivo del Consorzio vini piceni saranno: Scac – Cantine Di Castignano, Collevite – Cantine Della Marca, Il Conte Villa Prandone, Castrum Morisci, Le Cana’, Vigneti Santa Liberata, Vini Firmanum.

