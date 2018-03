Sul posto 118 e Vigili del Fuoco. Le Forze dell’Ordine compieranno i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro

ASCOLI PICENO – Incidente nella serata del 2 marzo.

Ad Ascoli, sulla strada che conduce a Castel Trosino, un’auto è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 tramite ambulanza per i soccorsi. All’interno del veicolo tre persone: dalle prime indiscrezioni non avrebbero riportato conseguenze gravi per fortuna.

Le Forze dell’Ordine ricostruiranno la dinamica del sinistro.

