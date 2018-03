La ladra, una badante, dopo la fine del turno di lavoro in un’abitazione di anziani al centro della città, è stata trovata in possesso dai militari di banconote appena rubate

ASCOLI PICENO – Blitz dei carabinieri nei giorni scorsi.

Ad Ascoli è stata arrestata, in flagranza di reato, una badante dopo alcune indagini.: dopo la fine del turno di lavoro in un’abitazione di anziani al centro storico della città, è stata trovata in possesso dai militari di banconote appena rubate.

Inevitabile l‘arresto per la collaboratrice domestica.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 307 volte, 307 oggi)