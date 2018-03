Un uomo, il conducente, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco

MONTEGIORGIO – Incidente alle prime ore del 4 marzo.

A Montegiorgio un uomo ha perso il controllo dell’auto, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, ed è finito contro una recinzione di un’abitazione.

E’ stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 364 volte, 367 oggi)