ASCOLI PICENO – Nuovo appuntamento alla Libreria Prosperi di Ascoli Piceno in largo Crivelli, sabato 10 marzo alle ore 18.30 con la presentazione del libro “Il mastino di Darwin”, romanzo di Alessandro Chiometti, edito da Dalia Edizioni.

L’evento letterario è in collaborazione con UAAR Ascoli Piceno, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, è l’unica associazione nazionale che rappresenta le ragioni dei cittadini atei e agnostici. I valori a cui si ispira l’attività dell’UAAR sono: l’eudemonismo; la razionalità; il laicismo; l’autodeterminazione; il rispetto dei diritti umani; la democrazia; il pluralismo; l’uguaglianza; la valorizzazione delle individualità; le libertà di coscienza, di espressione e di ricerca; l’acquisizione della conoscenza attraverso il metodo scientifico; il principio di pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzioni basate sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale, sulle concezioni filosofiche o religiose, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali.

Il romanzo Il mastino di Darwin racconta “una Perugia tenebrosa, fra club di anticlericali, millantatori di professione e giocatori di ruolo troppo curiosi, i due protagonisti Yuri Doubbos e l’ispettore di polizia Abramo Cantainferno incrociano le proprie strade addentrandosi in una vicenda in cui è in gioco la stessa sopravvivenza della specie, una lotta in cui ha la meglio non il più forte o il più adatto, ma chi ha il migliore successo riproduttivo. In una storia horror, che mescola poliziesco e vampiri, emergono, attraverso una narrazione avvincente, interessanti riflessioni sull’etica e la morale dell’uomo connesse alla sua evoluzione biologica, uno degli argomenti di dibattito tra Charles Darwin e Thomas H. Huxley, soprannominato il mastino di Darwin; nella lettura si comprende quanto sia labile la linea di confine tra bene e male e quanto sia necessaria, oggi più che mai, una visione laica, pluralista e razionale della natura”.

L’autore Alessandro Chiometti, presidente dell’Associazione Civiltà Laica, è tra i fondatori del gruppo Scrittori Sopravvissuti.

Per informazioni: tel. 0736 259888 – e-mail libreriaprosperi@hotmail.it – FB Libreria Prosperi

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 22 volte, 22 oggi)