FERMO – L’artigianato artistico e tradizionale del Piceno ha fatto bella mostra di sé a Tipicità. Nella tradizionale rassegna fermana dedicata alle tipicità del territorio, fra le imprese presenti anche quelle della Cna Picena che hanno, oltre a promuovere il saper fare della zona, animato la tre giorni dell’evento con estemporanee e dimostrazioni di artigianato artistico.

“Prosegue anche con questo evento – spiega Luigi Passaretti, presidente territoriale della Cna di Ascoli – la nostra azione di promozione e di valorizzazione del Piceno”. Dichiarazioni a cui fa riscontro Barbara Tomassini, presidente regionale di Cna Artistico e Tradizionale: “La nostra presenza si è articolata fra artigianato Cna e impegno della Camera di Commercio di Ascoli, con il presidente Gino Sabatini, per sostenere le imprese della provincia nel cammino di sviluppo. Come settore artistico ci siamo concentrati, su dimostrazioni ed esposizioni in tema con le specifiche agroalimentari di Tipicità”.

Per la Cna di Ascoli, oltre a Barbara Tomassini, hanno esposto e dato dimostrazioni a uso dei visitatori: Patrizia Bartolomei (porcellana) e Gabriella Tassotti (tombolo e merletto). Esposti anche i lavori fotografici di Dino Cappelletti relativi all’azione che la Cna di Ascoli sta portando avanti da anni – con il progetto “Gli ori delle dame” – sul lavoro dei maestri orafi finalizzato a valorizzare la Quintana storica di Ascoli Piceno.

