ASCOLI PICENO – Aperte le iscrizioni per otto progetti formativi per disoccupati nel settore legno mobile. Altri due verranno attivati a breve.

“La Regione – spiega l’assessore al lavoro, all’Istruzione e alla Formazione Loretta Bravi – grazie al Fse, a risorse nazionali e regionali, promuove la formazione delle persone in cerca di occupazione, affinché acquisiscano nuove competenze professionali e possano aumentare le proprie opportunità di entrare o rientrare nel mercato del lavoro. Nel caso in questione si tratta della filiera legno-mobile, ma le stesse opportunità ci sono per il tessile, l’abbigliamento, le calzature e le professioni turistiche e invito gli interessati a controllare sempre le opportunità pubblicate sul sito della Regione Marche in costante aggiornamento. Il sapere tecnico è sempre stata la caratteristica dei settori manifatturieri delle Marche competitivi a livello internazionale per la loro eccellenza. L’accesso facilitato alle fonti di innovazione tecnologica e la disponibilità di risorse umane qualificate rappresentano quindi gli elementi fondamentali per garantire alle imprese un terreno favorevole, sul quale le Marche giocano la sfida della concorrenza globale”. L’elenco dei corsi con i relativi termini di accesso e scadenza è pubblicato sul sito della Regione.

AREA TERRITORIALE MACERATA Falegname (scade 19.03.2018) Tecnico del design nel settore legno arredamento (scade 16.03.2018) Verniciatore legno arredo (scade 22.03.2018) Tecniche di potatura (manutenzione boschi) esperto anche nella valorizzazione energetica dei residui legnosi (scade 12.03.2018)

AREA TERRITORIALE PESARO URBINO Tecnico del design – tecnico della progettazione di mobili e complementi: (scade 8.03.2018) Operatore macchine utensili a cnc settore legno: conoscenze di oggi per le competenze del futuro (scade 15.03.2018)

AREA TERRITORIALE FERMO Operatore import/export/commercio estero (da attivare) Tecnico commercio estero (da attivare) Tecniche di potatura (manutenzione boschi) esperto anche nella valorizzazione energetica dei residui legnosi (scade 23.03.2018)

