ASCOLI PICENO – L’8 marzo in occasione della “Giornata internazionale della donna”, celebrazione che costituisce occasione per ricordare all’opinione pubblica la necessità di una difesa dei diritti delle donne, la Polizia di Stato di Ascoli ha organizzato un presidio informativo presso Il Centro Commerciale Oasi di Ascoli per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere e contribuire alla formazione di una rinnovata cultura, indispensabile per contrastare adeguatamente il fenomeno.

