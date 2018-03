“Stima della riapertura della via al pubblico è di circa 30 giorni” afferma il sindaco Armando Falcioni

MALTIGNANO – Nei giorni scorsi sono iniziati lavori di puntellamento nei confronti di un edificio, per rischio pubblica incolumità, in via Borghetto a Maltignano.

“Stima della riapertura della via al pubblico è di circa 30 giorni” afferma il sindaco Armando Falcioni.

