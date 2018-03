Quella dell’8 marzo non può che costituire una fondamentale occasione per ricordare all’opinione pubblica che la difesa dei diritti delle donne è condizione imprescindibile nella nostra società

ASCOLI PICENO – In occasione della “Giornata internazionale della donna”, la Polizia di Stato di Ascoli Piceno ha portato la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore” al Centro Commerciale “Al Battente”.

Quella dell’8 marzo non può che costituire una fondamentale occasione per ricordare all’opinione pubblica che la difesa dei diritti delle donne è condizione imprescindibile nella nostra società.

In tale ottica la Polizia di Stato ha organizzato un presidio informativo dove le donne in genere e coloro che subiscono atti di violenza hanno la possibilità di parlarne per informazioni, suggerimenti e denunce contro le persone violente.

Ricordiamo che chiunque avesse bisogno di un consiglio, di un chiarimento, di un riferimento, o volesse denunciare un episodio di cui si sente vittima, potrà farlo con la massima riservatezza e in qualsiasi momento del giorno o della notte, rivolgendosi a un qualunque ufficio di Polizia per ricevere aiuto.

