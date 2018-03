ASCOLI PICENO – Grande soddisfazione per la gastronomia del nostro territorio.

La Chef Maria Elena Cicchi, di Villa Cicchi a Rosara, ha trionfato nella semifinale del programma di Tv8 condotto da Alessandro Borghese, “Cuochi d’Italia” e in finale rappresenterà le Marche: sfidante sarà la Sicilia (vincitrice ai danni della Calabria nell’altra semifinale).

La cuoca ascolana ha battuto il collega Beppe proveniente dal Piemonte. Decisivi i maccheroncini di Campofilone con sugo di magro all’ascolana. I giudici Cristiano Tomei e Gennaro Esposito gli hanno assegnato un 9 e 8.

Lo chef di Alessandria ha cucinato gli agnolotti del plin: i giudici hanno apprezzato ma non è bastato, doppio 7 per lui. La sfida, quindi, è terminata 17 a 14 per l’ascolana.

La finale che vedere Maria Elena Cicchi protagonista, contro la Sicilia, verrà trasmessa il 9 marzo alle 19.35 su Tv8. L’ascolana è a un passo dal titolo. Il Piceno, naturalmente, ma anche le Marche, sono con lei.

