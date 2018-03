ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale nel capoluogo.

Mercoledì 11 aprile, alle 21 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno c’è lo spettacolo del noto attore Edoardo Leo: “Ti racconto una storia”. Produzione di Stefano Francioni, musiche di Jonis Bascir e comunicazione affidata a Paolo Basile. Patrocinio del Comune.

L’attore e regista romano è uno dei talenti più grandi del momento, con, alle spalle, un lungo curriculum fatto di serie tv di enorme seguito, 29 film, di cui 4 straordinari da regista, come il premiatissimo “Noi e la Giulia” ed il ruolo da protagonista in “Smetto quando voglio”, “Perfetti sconosciuti” e tanti altri blockbuster.

Sarà un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Piccolo), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Prevendita dei biglietti nei circuiti Vivaticket e Ciaotickets.

Costo biglietto 1° settore 20 euro + dp;

Costo biglietto 2° settore 16 euro + dp;

Per informazioni: 0733865994.

