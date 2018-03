Gli interventi, dell’importo complessivo di 40 mila euro, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione che si trovava in uno stato di deterioramento

ASCOLI PICENO – Sono stati ultimati dalla Provincia di Ascoli i lavori di sistemazione della palestra del Liceo Scientifico “Orsini” di Ascoli Piceno che è fruita da circa 800 studenti. La struttura, con i suoi 576 mq, è una delle più ampie a livello territoriale per quanto riguarda la categoria degli impianti sportivi presenti nelle scuole e può essere adibita a vari utilizzi per quanto concerne la pratica agonistica e l’educazione motoria.

Gli interventi, dell’importo complessivo di 40 mila euro, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione che si trovava in uno stato di deterioramento. In particolare, la ditta incaricata dei lavori ha provveduto alla rimozione del pavimento sportivo esistente al ripristino del sottofondo con rasatura cementizia tissotropica e, infine, alla fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva con superficie ad alta resistenza agli urti e graffi.

“Esprimo apprezzamento alla Provincia per queste opere di manutenzione straordinaria che sono state completate e risultano essenziali per la nostra scuola – ha dichiaro la Dirigente Scolastica prof.ssa Nadia Latini – il nostro istituto ha anche indirizzi a dedicati allo sport e ringrazio lo staff di docenti che sta portando avanti un ottimo lavoro nel campo dell’educazione motoria e dell’attenzione verso i valori della salute collegati alle attività sportive. I nostri studenti stanno raggiungendo buoni risultati anche a livello agonistico con la possibilità di partecipare a competizioni di prestigio. Il Liceo Scientifico – ha aggiunto la prof.ssa Latini – è inoltre risultato assegnatario di importanti finanziamenti comunitari per l’acquisizione di attrezzature d’avanguardia e tecnologiche che verranno messe a disposizioni degli studenti”.

“La sicurezza e la funzionalità delle scuole del territorio sono da sempre una priorità per la Provincia – hanno evidenziato il Presidente Paolo D’Erasmo e la Vice Presidente Valentina Bellini – e in questa prospettiva si inserisce la sistemazione della palestra del Liceo “Orsini”. L’impegno è quello di portare a termine ulteriori interventi su spazi e locali della scuola. Complessivamente per gli istituti superiori del territorio sono a disposizione oltre 25 milioni di euro se si sommano insieme tutti i canali di finanziamento relativi alle opere di adeguamento e miglioramento sismico statali, regionali e risorse del proprio bilancio”.

